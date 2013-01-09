Водія, який збив 8 людей біля новорічної ялинки, залишили під вартою

Про це повідомили УНІАН в прокуратурі Івано-Франківської області.

За наданою інформацією, Івано-Франківський міський суд своїм рішенням призначив запобіжний захід для водія — взяття під варту терміном на 60 днів.

У прокуратурі зауважують, що 20-річний винуватець події «визнає свою вину повністю». Наразі йому інкримінують порушення правил дорожнього руху та опір міліції. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

На даний час у лікарні у важкому стані ще перебуває постраждала 24-річна жінка, за життя якої продовжують боротися лікарі обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня близько 4.00 ранку в центрі Івано-Франківська, неподалік новорічної ялинки, автомобіль «ВАЗ-2109» наїхав на групу людей, які святкували Новий рік. Травмовано 8 осіб, двох із них госпіталізовано. Після наїзду водій автомобіля втік із місця події, але на ранок його затримали працівники міліції.