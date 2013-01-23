Янукович перейменував свій оркестр на Національний

Відповідний указ глави держави “Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1998 року №616” розміщено на його офіційному сайті.

Указом передбачено, що оркестр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міністром оборони України за попередньою згодою наглядової ради Оркестру. На посаду директора може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід організаційно-творчої роботи. Директор оркестру має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міністром оборони за поданням директора оркестру. На посаду заступника директора оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент).

Заступник директора оркестру є одним із диригентів оркестру, виконує обов'язки директора оркестру в разі його відсутності.

Творчу діяльність оркестру спрямовує його художній керівник, який призначається на посаду і звільняється міністром оборони за поданням директора оркестру, погодженим із наглядовою радою оркестру. На посаду художнього керівника оркестру може бути призначено особу, яка має повну вищу фахову освіту (диригент) і досвід творчої роботи.

Художній керівник оркестру є головним диригентом оркестру.

Для обговорення репертуару оркестру, розгляду питань стосовно його творчо-виробничої та гастрольної діяльності, надання рекомендацій щодо збереження і примноження національних традицій утворюється художня рада оркестру.

Головою художньої ради оркестру є художній керівник оркестру.

Художня рада оркестру діє відповідно до положення, затвердженого міністром оборони України. Для здійснення контролю за діяльністю оркестру створюється наглядова рада оркестру, до складу якої входять представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, творчих спілок, видатні діячі культури і мистецтва України.

Персональний склад наглядової ради оркестру затверджується Кабінетом міністрів України. Склад оркестру формується в установленому порядку з числа військовослужбовців і цивільних осіб. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) оркестру здійснюється на конкурсній основі.

Оркестр має штандарт. Музиканти оркестру забезпечуються парадною і концертною формою одягу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.