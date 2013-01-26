Побито світовий рекорд з перебування голої людини під снігом (фото)

Як повідомили УНІАН представники Книги рекордів України, 25 січня у місті Коломия Івано-Франківської області місцевий житель Олексій Гуцуляк побив попередній світовий рекорд з перебування голої людини під снігом.

Представники Книги рекордів України, депутати Коломийської міськради і журналісти зафіксували, що О.Гуцуляк пролежав голим у сніговій кучугурі 1 годину 20 секунд, а це на 20 хвилин більше, ніж попередній рекорд, який встановив японець. Встановлення рекорду фіксувалось на відеокамеру.

"Коли я лежу під снігом, я як тібетські монахи, використовую техніку медитації й уявляю літо," - сказав журналістам О.Гуцуляк.

"Звичайно без постійних тренувань пролежати так довго під снігом неможливо. Окрім того, загартовування корисні для організму і додають життєвих сил і здоров’я," - додав він.

На думку представника Книги рекордів України Ганни Крисюк, «коломийський рекорд претендує на Книгу рекордів Гіннеса».

Як повідомляв УНІАН, торік (2012 р.) Олексій Гуцуляк пролежав у сніговій кучугурі 34 хв. 4 секунди і йому видали сертифікат «Книга рекордів України».