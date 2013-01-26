Профспілка: таксі має коштувати 5 грн. за кілометр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у п'ятницю повідомив глава Профспілки таксистів України Василь Попік.

Він також відзначив, що зараз «є служби таксі, які заявляють про тариф 2,2 грн і навіть 1,8 грн», проте самі такі замовлення не виконують, а перенаправляють їх на інші диспетчерські служби.

При цьому засновник таксомоторної компанії «Мотор» Сергій Коломацький відзначив, що «київський таксист в середньому виконує 5-9 замовлень на день, і за нинішньої вартості ліцензії, яка становить одну мінімальну зарплату, з кожної поїздки потрібно відкладати 1,5 грн для виконання всіх обов'язкових платежів».

«Це ціна для самозайнятого таксиста, сюди не входять витрати на ведення бізнесу», - сказав він.

С.Коломацький також відзначив, що «на сьогодні економічно виправданою для роботи таксі є організаційна форма приватного підприємця, а організація таксомоторного підприємства, яка зобов'язує використовувати фіскальні таксометри, робить роботу таксі невигідною».

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня 2013 року набрали чинності зміни до деяких законодавчих актів відносно держрегулювання і управління у сфері транспорту і дорожнього господарства, які дають повноваження Укртрансінспекції перевіряти ліцензії і карати нелегальних таксистів.