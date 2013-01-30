У Запоріжжі зіткнулися 2 маршрутки: постраждали 5 осіб
У Шевченківському районі Запоріжжя зіткнулися маршрутні мікроавтобуси, що рухалися у попутному напрямі.
Як розповів УНІАН голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, аварія сталася сьогодні близько 6.30 ранку на території Шевченківського району Запоріжжя.
За його словами, «на перехресті вулиць Семафорна і Українська у Шевченківському районі Запоріжжя зіткнулися маршрутні мікроавтобуси, що рухалися у попутному напрямі. Співробітники «швидкої», яки виїхали на місце події, доставили до 5-ї міської лікарні Запоріжжя з травмами різного ступеня тяжкості 3 пасажирів, ще 2 постраждалим медичну допомогу надали на місці події, від госпіталізації вони відмовилися».
У ДАІ Запорізького міськвідділу міліції УНІАН інформацію про ДТП за участі 2 «маршруток» підтвердили.
Обставини і причини ДТП встановлюються.