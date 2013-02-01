У лобовому зіткненні маршрутки й Hyundai загинули двоє людей

У Дніпропетровській області внаслідок лобового зіткнення легкового авто і маршрутки загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 1 лютого, о 10.25 на телефон служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Дніпровському районі м. Дніпродзержинськ по проспекту Металургів.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля «Hyundai», не впоравшись з керуванням, скоїв лобове зіткнення із пасажирським маршрутним автобусом «БАЗ», в якому знаходилось 7 пасажирів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій (1987 р.н.) та пасажир легковика (1988 р.н.). Легкі травми отримали троє пасажирів автобуса, які відмовились від госпіталізації.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали тіла загиблих із понівеченого авто.