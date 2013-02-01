Велика ДТП у США: черга понівечених автівок розтягнулася на півтора кілометра

Причиною ДТП стали погані погодні умови, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету USA Today.

Серед загиблих двоє дітей, 9 і 7 років, їхня сестра і батьки перебувають у госпіталі в критичному стані.

За даними поліції штату Мічиган, снігопад різко погіршив видимість і зробив дорожнє покриття слизьким. Черга автомобілів, що зіткнулися розтяглася, на шосе майже на півтора кілометра, повідомили очевидці.