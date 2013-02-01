Велика ДТП у США: черга понівечених автівок розтягнулася на півтора кілометра
07:39, 01 лютого 2013Разное
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Кілька десятків автомобілів зіткнулися в околицях Детройта, загинули три людини і більше 30 отримали поранення.
ДТП за участю десятків автомобілів сталося в США / Фото: Romain Blanquart / Detroit Free Press
Причиною ДТП стали погані погодні умови, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету USA Today.
Серед загиблих двоє дітей, 9 і 7 років, їхня сестра і батьки перебувають у госпіталі в критичному стані.
За даними поліції штату Мічиган, снігопад різко погіршив видимість і зробив дорожнє покриття слизьким. Черга автомобілів, що зіткнулися розтяглася, на шосе майже на півтора кілометра, повідомили очевидці.
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