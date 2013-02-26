Три жінки вкрали холодильник і продали його за 35 грн

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, до чергової частини Алчевського МВ ГУМВС України в Луганській області звернувся місцевий житель і повідомив, що з його квартири за невідомих обставин зник холодильник.

Оперативні працівники в ході спілкування із заявником з'ясували, що напередодні він запросив у гості трьох подружок і всю ніч вони вчотирьох розпивали спиртні напої, розійшлися лише під ранок. Увечері, повернувшись до квартири, господар виявив, що зник холодильник.

Чоловік знав лише імена подруг, проте оперативникам вдалося встановити й затримати викрадачок.

Ними виявилися місцеві жительки без певних занять віком від 28 до 38 років. Жінки, провівши ніч за пляшкою горілки, на ранок вирішили похмелитися, але грошей у них не було. Тоді вони вирішили пограбувати квартиру, в якій гуляли вночі. Жінки відкрили двері й, оскільки більше нічого цінного в квартирі не було, винесли холодильник. Потім вони продали викрадене за 35 грн.

Наразі слідчим відділом Алчевського МВ ГУМВС України в Луганській області ведеться кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення), санкція якої передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Дві із затриманих уже мають судимості за аналогічні злочини.