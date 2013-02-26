Сестра Майкла Джексона таємно вийшла заміж за арабського мільярдера (фото)

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інформагентства і офіційне повідомлення молодят.

Згідно з повідомленням, весілля відбулося ще наприкінці 2012 року було "тихою, приватною і гарною церемонією".

Наприкінці грудня британська газета Daily Mail повідомляла про таємні заручини Джексон і аль-Мана, які зустрічаються з 2010 року. Як писало видання, 37-річний бізнесмен подарував 46-річній співачці "величезну, коштовну обручку", яку вона "дуже боїться втратити".

Джанет Джексон - молодша сестра "короля поп-музики" Майкла Джексона, який помер 25 червня 2009 року. Вона почала виступати у віці 7 років. За даними журналу Billboard, артистка входить до списку виконавців із найбільшим продажем в історії поп-музики.