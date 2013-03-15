Ребров підтвердив, що за кермом Range Rover зі смертельного ДТП була його дружина
10:07, 15 березня 2013Разное
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За кермом позашляховика Range Rover, який напередодні став учасником ДТП зі смертельними наслідками, була дружина тренера київського "Динамо" Сергія Реброва.
У ДТП загинула жінка
Це ТСН підтвердив у телефонній розмові сам футболіст.
Нагадаємо, ДТП сталася на Столичному шосе, менш ніж в кілометрі від бази ФК «Динамо». В аварії загинула пасажирка "Жигулів" - дружина водія. Сам він у важкому стані знаходиться у лікарні.
ДАІ поки не надає жодної інформації про обставини аварії та не робить припущень щодо її винуватців.
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