Ребров підтвердив, що за кермом Range Rover зі смертельного ДТП була його дружина

Це ТСН підтвердив у телефонній розмові сам футболіст.

Нагадаємо, ДТП сталася на Столичному шосе, менш ніж в кілометрі від бази ФК «Динамо». В аварії загинула пасажирка "Жигулів" - дружина водія. Сам він у важкому стані знаходиться у лікарні.

ДАІ поки не надає жодної інформації про обставини аварії та не робить припущень щодо її винуватців.