ЗМІ: Киянка, яка загинула у ДТП з дружиною Реброва, була вагітною
12:30, 15 березня 2013Разное
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Загибла у вчорашньому ДТП за участю дружини тренера київського "Динамо" Сергія Реброва жінка була на п'ятому місяці вагітності.
Фото: Автополигон.инфо
Про це повідомляє ТСН.
Чоловік загиблої знаходиться при свідомості. Його стан оцінюють як стабільний. Також відомо, що 20-річні кияни одружилися лише місяць тому.
Як відомо, за кермом позашляховика Range Rover, який напередодні став учасником ДТП зі смертельними наслідками на трасі неподалік бази футбольного клубу "Динамо" (Київ) у Конча-Заспі, була дружина колишнього футболіста Сергія Реброва.
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