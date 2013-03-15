ЗМІ: Киянка, яка загинула у ДТП з дружиною Реброва, була вагітною

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік загиблої знаходиться при свідомості. Його стан оцінюють як стабільний. Також відомо, що 20-річні кияни одружилися лише місяць тому.

Як відомо, за кермом позашляховика Range Rover, який напередодні став учасником ДТП зі смертельними наслідками на трасі неподалік бази футбольного клубу "Динамо" (Київ) у Конча-Заспі, була дружина колишнього футболіста Сергія Реброва.