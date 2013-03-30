30 тисяч старих гранат знищили під Новомосковськом

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Під час даних робіт впродовж тижня двома групами знищення від 93-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Сухопутних військ ЗС України утилізовано методом підриву понад 30 тис. гранат Ф-1.

Як відзначив представник 6-го армійського корпусу майор Олег Могилян, одночасно з ручними гранатами групи знищення приступили до утилізації методом підриву 122-мм розривних шашок до димових снарядів.

«Дані шашки знищуються разом із гранатами, тим самим зменшуються витрати накладних зарядів, що дало нам змогу утилізувати понад 3500 шашок», – зазначив офіцер.