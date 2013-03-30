ДАІ наполегливо радить сьогодні не їздити

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за прогнозом Гідрометцентру України 30 березня в північних областях сніг, мокрий сніг, вдень з переходом в дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу і ожеледь. У Києві вночі та вранці - сильний сніг і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Мокрий сніг та дощ очікується також в західних та Вінницькій областях, вночі на Закарпатті сильні опади. На решті території без опадів, лише вранці та вдень на Черкащині та Полтавщині - мокрий сніг та дощ.

ДАІ України звертається до водіїв з проханням неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними та настійливо рекомендує не виїжджати на власному транспорті під час ускладнення погодних умов.

Якщо ж поїздка необхідна, неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, з особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, сильного снігопаду або дощу, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби, закликає Державтоінспекція.