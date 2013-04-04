«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» відкритий для всіх, кого цікавить освіта та навчання

З 11 по 13 квітня Національний центр ділового та культурного співробітництва „Український дім” (Київ, вул. Хрещатик, 2) відкритий для тих, кого цікавить освіта та навчання.

XXIII Міжнародна спеціалізована виставка „Освіта та кар’єра–2013”, ХІІ міжнародна виставка закордонних навчальних закладів „Education abroad” та ХХ всеукраїнська виставка «Освіта. Робота. Підприємництво» відкриються одночасно. Саме тут сконцентровано інформацію про можливості отримання професійної освіти як в Україні, так і за кордоном. На виставках представлені різноманітні молодіжні програми, інформація про міжнародні гранти, можливості безкоштовного навчання за кордоном та багато іншої корисної інформації, про яку відвідувачі зможуть дізнатися так би мовити «з перших рук».

Проведення інтерактивних тренінгів для молодих людей, які шукають роботу, допоможе вирішенню проблеми працевлаштування та перекваліфікації, а також подолання психологічного бар’єру між молодими людьми та роботодавцями.

У заході приймають участь близько 200 учасників. Представлено понад 70 українських вишів, серед них: НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний авіаційний університет, Національна академія Служби безпеки України, Національний фармацевтичний університет та багато інших. Беруть участь навчальні заклади і організації з Канади, Греції, Франції, Польщі, Литви, Латвії, Америки, Кіпру, Росії, Німеччини, Чехії, Ізраїлю, Великої Британії, Швейцарії, Нідерландів, Туреччини, Швеції, Мальти, Італії, Австрії, ОАЕ.

Вперше в Україні у виставці «Освіта за кордоном» представлено 8 чеських навчальних закладів. Великі павільйони навчальних закладів Литви (7 університетів) та Польщі (16 учасників, серед яких 13 польських ВНЗ), традиційно приваблюють українців конкурентною вартістю навчання, надають можливість здобути міжнародну освіту в тому числі й англійською мовою.

Також у виставці «Освіта за кордоном» беруть участь провідні українські агенції, Чеський культурний центр при Посольстві Чехії в Україні, Міністерство науки та вищої освіти Польщі, Гете Інститут, Французький культурний центр, Філія «Сохнут-Україна».

Робота виставок супроводжується великою просвітницькою програмою: тематичні семінари, презентації, круглі столи.

Програму заходів та перелік учасників виставок розміщено на сайті: www.osvitainfo.com.ua

Організатори заходів: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Товариство „Знання” України та Київський молодіжний центр праці, запрошують всіх бажаючих на Урочисте відкриття, яке відбудеться 11 квітня 2013 р. об 11.00 в «Українському домі» ( Київ, вул. Хрещатик, 2).

Виставка працює:

11, 12 квітня з 11.00 до 18.00

13 квітня з 11.00 до 17.00

Детальна інформація на сайтах: www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

або за телефоном (044) 237-85-43