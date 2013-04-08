В Одесі іномарка врізалась у маршрутку: троє травмованих

12:53, 08 квітня 2013
Разное
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В Одесі троє людей госпіталізовані унаслідок зіткнення автомобіля з маршруткою.

ДТП

В Одесі унаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним мікроавтобусом госпіталізовані 3 людей.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області, аварія сталася вчора, 7 квітня, о 19.30. Автомобіль «Мазда» рухався з боку вулиці Армійської, і при обгоні виїхав на зустрічну смугу на швидкості 100 км/год.

Автобус рухався за маршрутом №175. Унаслідок зіткнення травми одержали 24-річний водій «Мазди», його 51-річна пасажирка і 22-річна пасажирка мікроавтобуса.

Незначні тілесні ушкодження (синці, садна) дістали ще кілька пасажирів маршрутки.

За неофіційною інформацією, одна з госпіталізованих жінок вагітна.

На даний час встановлено, що водій автобуса був тверезий.

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