В Одесі іномарка врізалась у маршрутку: троє травмованих

В Одесі унаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним мікроавтобусом госпіталізовані 3 людей.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області, аварія сталася вчора, 7 квітня, о 19.30. Автомобіль «Мазда» рухався з боку вулиці Армійської, і при обгоні виїхав на зустрічну смугу на швидкості 100 км/год.

Автобус рухався за маршрутом №175. Унаслідок зіткнення травми одержали 24-річний водій «Мазди», його 51-річна пасажирка і 22-річна пасажирка мікроавтобуса.

Незначні тілесні ушкодження (синці, садна) дістали ще кілька пасажирів маршрутки.

За неофіційною інформацією, одна з госпіталізованих жінок вагітна.

На даний час встановлено, що водій автобуса був тверезий.