В Одесі іномарка врізалась у маршрутку: троє травмованих
12:53, 08 квітня 2013Разное
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В Одесі троє людей госпіталізовані унаслідок зіткнення автомобіля з маршруткою.
Іномарка виїхала на зустрічну
В Одесі унаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним мікроавтобусом госпіталізовані 3 людей.
Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи управління ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області, аварія сталася вчора, 7 квітня, о 19.30. Автомобіль «Мазда» рухався з боку вулиці Армійської, і при обгоні виїхав на зустрічну смугу на швидкості 100 км/год.Автобус рухався за маршрутом №175. Унаслідок зіткнення травми одержали 24-річний водій «Мазди», його 51-річна пасажирка і 22-річна пасажирка мікроавтобуса.
Незначні тілесні ушкодження (синці, садна) дістали ще кілька пасажирів маршрутки.
За неофіційною інформацією, одна з госпіталізованих жінок вагітна.
На даний час встановлено, що водій автобуса був тверезий.
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