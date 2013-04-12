У США гуморист висміяв ядерну програму Кореї

Хоча базові дані позначені "Пхеньян", насправді матеріал є авторською рубрикою Енді Боровиця (Andy Borowitz) - відомого американського гумориста.

Боровиць у своїй колонці з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомив, що через збій Windows 8 Пхеньян на невизначений термін відклав запуск балістичної ракети.

"Військові аналітики вважають, що ця заява дає рідкісну можливість побачити зсередини проблеми північнокорейської ракетної програми, яка ще торік використовувала Windows 95", - пише гуморист.

Інформатор у владних структурах КНДР нібито повідомив Боровицю, що Кім Чен Ин розлютився через програмний збій і розглядає різні можливості дії - аж до оголошення війни Microsoft.

Деякі ЗМІ сприйняли замітку Боровиця всерйоз і передрукували її як термінову новину, повідомляє РІА "Новости".