У США гуморист висміяв ядерну програму Кореї
Популярний американський журнал New Yorker розмістив на своєму сайті замітку, яка повідомляє, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин готовий оголосити війну корпорації Microsoft.
Хоча базові дані позначені "Пхеньян", насправді матеріал є авторською рубрикою Енді Боровиця (Andy Borowitz) - відомого американського гумориста.
Боровиць у своїй колонці з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомив, що через збій Windows 8 Пхеньян на невизначений термін відклав запуск балістичної ракети.
"Військові аналітики вважають, що ця заява дає рідкісну можливість побачити зсередини проблеми північнокорейської ракетної програми, яка ще торік використовувала Windows 95", - пише гуморист.
Інформатор у владних структурах КНДР нібито повідомив Боровицю, що Кім Чен Ин розлютився через програмний збій і розглядає різні можливості дії - аж до оголошення війни Microsoft.
Деякі ЗМІ сприйняли замітку Боровиця всерйоз і передрукували її як термінову новину, повідомляє РІА "Новости".