Google створив віртуального «душоприказника»

Як повідомляється в блозі компанії, новий продукт в лінійці сервісів Google носить назву Inactive Account Manager ("Управління недіючими акаунтами").

Найбільш завбачливим клієнтам ця служба дасть можливість розпорядитися своєю віртуальною спадщиною і, зокрема, всією інформацією, що зберігається в поштовій скриньці Gmail.

Користувачеві залишається вибрати через який час Inactive Account Manager вступить у свої права - через три, шість, дев'ять або 12 місяців простою його акаунтів на Google. Саме після цього спадщиною автоматично розпорядиться "душоприказник", який чи зітре всю залишену інформацію, або перешле її на зазначену користувачем адресу.

Таким чином можна "заповісти" не тільки свою переписку в Gmail, але і весь масив даних на сервісах +1 s, Blogger, Contacts and Circles, Drive, Google+ Profiles, Pages and Streams, Picasa Web Albums, Google Voice і YouTube.

"Дякую, хлопці, мене дуже гріє думка, що моя дружина отримає доступ до всієї інформації, якщо трапиться щось найгірше", - подякував Google один з коментаторів.

РІА Новости