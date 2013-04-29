У Києві автомобіль ДАІ збив пішохода на «зебрі»

09:56, 29 квітня 2013
Разное
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У Києві на вулиці Зої Гайдай патрульний автомобіль ДАІ збив людину на пішохідному переході.

Фото: Автополігон

Про це повідомляє ТСН. Патруль ДАІ з включеним синім проблисковим маячком поспішав за викликом на місце аварії - він рухався по Зої Гайдай від Маршала Тимошенко в напрямку Героїв Дніпра. У цей момент на пішохідний перехід ступив хлопець, який збирався перейти дорогу. За словами свідків, він встиг зробити всього лише кілька кроків, як його збив патрульний автомобіль.

За словами свідка-велосипедиста, до збитого пішохода підбігли інспектори - вони кинулися його піднімати і відтягувати від місця його падіння до огорожі.

На місце ДТП приїжджало керівництво ДАІ та МВС, представники прокуратури Оболонського району, оперативно-слідча група. 

Медики "швидкої" забрали потерпілого до лікарні.

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