У Києві автомобіль ДАІ збив пішохода на «зебрі»
09:56, 29 квітня 2013Разное
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У Києві на вулиці Зої Гайдай патрульний автомобіль ДАІ збив людину на пішохідному переході.
У Києві даішники збили на пішохідному переході людину .Фото: Автополігон
Про це повідомляє ТСН. Патруль ДАІ з включеним синім проблисковим маячком поспішав за викликом на місце аварії - він рухався по Зої Гайдай від Маршала Тимошенко в напрямку Героїв Дніпра. У цей момент на пішохідний перехід ступив хлопець, який збирався перейти дорогу. За словами свідків, він встиг зробити всього лише кілька кроків, як його збив патрульний автомобіль.
За словами свідка-велосипедиста, до збитого пішохода підбігли інспектори - вони кинулися його піднімати і відтягувати від місця його падіння до огорожі.
На місце ДТП приїжджало керівництво ДАІ та МВС, представники прокуратури Оболонського району, оперативно-слідча група.
Медики "швидкої" забрали потерпілого до лікарні.
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