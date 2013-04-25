З українських доріг можуть зникнути даішники - їх замінять камерами
Міністерство внутрішніх справ боротиметься із хабарництвом радикальними методами. Інспекторів ДАІ планують замінити "автоматизованими системами контролю безпеки на дорогах".
Після новини про можливе суттєве підвищення штрафів МВС здивувала водіїв черговими новаціями, повідомляє ТСН.
У середу, 24 квітня, у міністерстві заявили, що незабаром з українських доріг можуть зникнути даішники. Їх замінять так звані "автоматизовані системи контролю безпеки на дорогах".
Про це розповів керівник центру безпеки дорожнього руху при МВС Сергій Будник, говорячи про боротьбу з хабарництвом серед даішників. "Дуже серйозно працюємо над тим, щоб виключати суб'єктивний фактор... передбачено розроблення законопроекту щодо автоматичного введення фіксації дорожнього руху", - зазначив Будник.
Нагадаємо, МВС запропонувало Раді підвищити українським водіям штрафи. Зокрема, найбільше зросте штраф за не пристебнутий ремінь безпеки: з 51-85 грн до 170-340 грн, а також за "невиконання вимог посадових осіб МВС" - до 1020 грн для звичайних водіїв і до 1700 грн для посадових осіб. За незаконне тонування планують штрафувати на 680 гривень.