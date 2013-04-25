З українських доріг можуть зникнути даішники - їх замінять камерами

Після новини про можливе суттєве підвищення штрафів МВС здивувала водіїв черговими новаціями, повідомляє ТСН.

У середу, 24 квітня, у міністерстві заявили, що незабаром з українських доріг можуть зникнути даішники. Їх замінять так звані "автоматизовані системи контролю безпеки на дорогах".

Про це розповів керівник центру безпеки дорожнього руху при МВС Сергій Будник, говорячи про боротьбу з хабарництвом серед даішників. "Дуже серйозно працюємо над тим, щоб виключати суб'єктивний фактор... передбачено розроблення законопроекту щодо автоматичного введення фіксації дорожнього руху", - зазначив Будник.

Нагадаємо, МВС запропонувало Раді підвищити українським водіям штрафи. Зокрема, найбільше зросте штраф за не пристебнутий ремінь безпеки: з 51-85 грн до 170-340 грн, а також за "невиконання вимог посадових осіб МВС" - до 1020 грн для звичайних водіїв і до 1700 грн для посадових осіб. За незаконне тонування планують штрафувати на 680 гривень.