На трасі Київ-Чоп іномарка на смерть збила двох пішоходів
10:28, 29 квітня 2013Разное
1100 0
На Житомирщині водій іномарки на смерть збив двох пішоходів.
Трагедія сталася у Новоград-Волинському районі
На Житомирщині водій автомобіля "Фольксваген" на смерть збив двох пішоходів.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ УМВС України у Житомирській області Микола Яцкевич, аварія сталася у Новоград-Волинському районі на 228 кілометрі автодороги "Київ-Чоп".
На тему: У Києві автомобіль ДАІ збив пішохода на «зебрі»
44-річний житель Закарпатської області збив двох пішоходів, які переходили дорогу. Від отриманих травм вони померли на місці аварії.
Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter