На трасі Київ-Чоп іномарка на смерть збила двох пішоходів

На Житомирщині водій автомобіля "Фольксваген" на смерть збив двох пішоходів.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ УМВС України у Житомирській області Микола Яцкевич, аварія сталася у Новоград-Волинському районі на 228 кілометрі автодороги "Київ-Чоп".

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44-річний житель Закарпатської області збив двох пішоходів, які переходили дорогу. Від отриманих травм вони померли на місці аварії.

Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.