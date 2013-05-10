Через військово-історичну реконструкцію в Києві будуть проблеми з трафіком

15:49, 10 травня 2013
Разное
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ДАІ попереджає водіїв про ускладнення руху на вулиці Заболотного в Києві через військово-історичний фестиваль.

даі / Фото : zr.ru

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв на те, що завтра, 11 травня, з опівдня на вулиці Червонопрапорній, 188 «Пирогово», відбудеться реконструкція історичних подій під назвою «Велика Перемога. Травень-45-го».

У зв’язку з проведенням міжнародного військово-історичного фестивалю можливі ускладнення у русі транспорту по вулиці Заболотного, повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Державтоінспекція просить водіїв не паркувати транспорт з порушенням ПДР, зокрема на проїзній частині на під’їзді до об’єкту проведення заходу, бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім тимчасово встановлених.

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