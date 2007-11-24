На трасі Одеса – Білгород-Дністровський громадянин Туреччини влаштував ДТП
10:53, 24 листопада 2007Разное
606
Тойота зіткнулася з мікроавтобусом
На Одещині під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано п`ятеро осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора на автошляху Одеса – Білгород-Дністровський водій автомобіля "Тойота", громадянин Туреччини, рухаючись з боку Овідіополя у напрямку Одеси, під час виконання обгону не впевнився у безпечності маневру. Він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом, що їхав назустріч. Від удару мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу руху, де в свою чергу зіткнувся з автомобілем "Рено" з напівпричепом.
Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter