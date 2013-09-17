У віці 100 років помер колишній глава корпорації Тойота

У Японії у віці 100 років сьогодні помер легендарний Ейдзі Тойода, який довгі роки очолював корпорацію Toyota і вивів її на нинішні позиції найбільшого виробника автомобілів у світі. Він помер від серцевої недостатності в лікарні, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Тойода народився в Нагої в 1913 році. Він був племінником Сакіті Тойоди - засновника корпорації, яка спочатку виробляла лише ткацькі верстати. У родині Тойоди на той час склалася традиція: всі сини ставали механіками. Ейдзі закінчив Токійський університет, одержав диплом інженера-машинобудівника, і в 1936 році прийшов працювати у сімейну фірму свого дядька - Toyoda Automatic Loom Works, Ltd.

У 1937 році в рамках єдиної групи була створена автомобілебудівна компанія. Президентом корпорації Ейдзі Тойода був у 1967-1982 роках, потім, у 1982-1992 роках, обіймав посаду голови ради директорів. З 1992 року він був почесним президентом компанії, а з 1999 року став її вищим радником.

Під його контролем була розроблена перша повністю японська легкова машина Crown. Тойода добився й історичного прориву - в 1957 році автомобілі компанії марки Toyota стали експортуватися і успішно продаватися у США. Саме цей бізнесмен стояв біля витоків унікальної системи організації праці в корпорації, яка дозволяє їй на основі тонкої гармонізації усіх процесів працювати фактично без складів. Принцип «канбан», коли комплектуючі поставляються безпосередньо до місця складання у міру потреби «точно і вчасно», дозволив автовиробникові позбавитися проміжних складів, відповідних матеріальних втрат і зайвої витрати робочого часу.

Під керівництвом Тойода компанія відкрила не менш як 10 нових заводів, розширила експорт у десятки країн, модель Corolla стала машиною усіх часів, що найкраще продавалася, пише Businessweek. Саме за часів Ейдзі для Toyota стали ключовими такі методи виробництва, як "кайдзен" (постійне вдосконалення), і "джидока" (якщо на якомусь етапі виробництво відхиляється від норми, то весь процес тут же зупиняється).

Тойода відомий також тим, що створив у своїй компанії щільну мережу раціоналізаторських гуртків, які вносять великий внесок у розробки нової продукції і підвищення її якості.

Toyota Motor із січня по червень поточного року продала по всьому світу разом із дочірніми фірмами понад 4,91 млн автомобілів, і вийшла за цим показником на перше місце в галузі. Toyota повернула собі лідерство в глобальних продажах у 2012 році після того, як скотилася на 3-е місце за числом проданих автомобілів після General Motors і Volkswagen у 2011 році, писав Reuters. Тоді японська компанія знизила продажі через стихійні лиха в Японії і Таїланді, а також після серії відкликання автомобілів по усьому світу у зв'язку з виявленими неполадками. До цього Toyota залишалася лідером світового автомобільного ринку з 2008 по 2010 рік.

На даний час президентом Toyota Motors є внук засновника корпорації Акіо Тойода, що обійняв цю посаду в 2009 році.

Виручка Toyota Motors, за даними корпорації, за 2013 фінансовий рік (1 квітня 2012 - 31 березня 2013) становила 22,06 млрд ієн, що більше виручки за попередній період на 18,7%. Чистий прибуток японського автоконцерну за цей період був 962,2 млн ієн, що більше від аналогічного показника за попередній фінансовий рік майже втричі.