В УПЦ МП знайшли тимчасову заміну митрополиту Володимиру

Як повідомили УНІАН у Київській митрополії УПЦ, таке рішення 24 лютого ухвалив на своєму розширеному засіданні Священний Синод Української православної церкви.

Як повідомляється в журналах Священного Синоду, розміщених на офіційному сайті УПЦ, відповідно до Статуту про управління УПЦ, засідання очолив найстарший за хіротонією постійний член Синоду митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел (Саввін).

Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) доповів за рапортом митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко), відповідального за лікування Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира.

”Враховуючи викладене в Рапорті, констатувати, що стан фізичного здоров`я Блаженнішого Митрополита Володимира дає підстави для набуття чинності п. 14 розділу V Статуту Управління УПЦ, а саме про наявність причин, які унеможливлюють виконання Митрополитом Київським і всієї України Володимиром обов`язків Предстоятеля Української православної церкви», - постановив Священний Синод УПЦ.

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Відповідно до норм Статуту УПЦ таємним голосуванням на посаду місцеблюстителя обрано митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія.

Також Священний Синод ухвалив: "Ім’я Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри підносити за богослужінням в усіх храмах і монастирях Української Православної Церкви за наступною формулою: «… О Господине и Отце нашем Владимире, Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем Онуфрии, митрополите Черновицком и Буковинском, Местоблюстителе Киевской митрополичьей кафедры".

У повідомленні Синодального інформаційного відділу Московського Патріархату, що надійшло в УНІАН, повідомляється, що у телефонній розмові, яка відбулося після обрання, Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил побажав митрополиту Онуфрію ”допомоги Божої в несенні відповідального служіння у важкий для Церкви період, який переживає нині український народ”.

Довідка УНІАН. Митрополит Онуфрій (Березовський) - постійний член Священного Синоду УПЦ.

Народився 5 листопада 1944 р. у с. Коритному Вашковського р-ну Чернівецької обл. України в сім`ї священика. У 1964 р. закінчив Чернівецьке технічне училище, працював у будівельній організації, в 1966 р. вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького державного університету. У 1969 р. залишив університет і вступив до Московської духовної семінарії. У 1970 р. прийнятий до числа братії Троїце-Сергієвої лаври. 18 березня 1971року пострижений у чернецтво, 20 червня - висвячений в сан ієродиякона, 29 травня 1972 р. - в сан ієромонаха. У 1980 р. возведений у сан ігумена. 28 серпня 1984 призначений настоятелем Преображенського храму Афонського двору в с. Лукін Московської обл. 28 червня 1985 р. призначений благочинним Троїце-Сергієвої лаври. 15 грудня 1986 року возведений у сан архімандрита. У 1988 р. закінчив МДА зі ступенем кандидата богослов`я.

20 липня 1988 року призначений намісником Успенської Почаївської лаври. 9 грудня 1990 року у Володимирському соборі Києва хіротонізований на єпископа Чернівецького і Буковинського.

28 липня 1994 року возведений у сан архієпископа і призначений постійним членом Священного Синоду УПЦ.

22 листопада 2000 року возведений у сан митрополита.