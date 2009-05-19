Благодійники відкрили спортивну школу з боксу

У Хмельницьку відкрили сучасну спеціалізовану залу для занять боксом. Її обладнали у реконструйованому міському Спортивно-культурному центрі «Плоскирів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Nemiroff.

Реконструкція спортцентру “Плоскирів” була здійснена у рамках Національної соціальної програми «Спортивну Україну будуємо разом!», яку спільно реалізують Фонд братів Кличків та компанія Nemiroff.

4 об’єкти-претенденти на реконструкцію за кошт програми були визначені з 40 заявок у ході всеукраїнського конкурсу. Хмельницький спортцентр обрали завдяки доступності його послуг широкому загалу, а також наявності високопрофесійних тренерів.

Після реконструкції у центрі з’явилися професійний ринг та новий спортивний інвентар. Відтепер у боксерській залі зможуть тренуватися усі, хто цікавиться цим видом спорту.

“Не всі можуть дозволити собі відвідувати сучасні фітнес-центри та спортивні секції. Саме тому ми започаткували цей проект і докладаємо максимум зусиль для того, щоби спорт був доступний кожному, незважаючи на місце проживання, статок та вік», - зазначив з нагоди відкриття боксерської спортзали Віталій КЛИЧКО.

Довідка УНІАН. Фонд братів Кличків – благодійна організація, заснована Віталієм та Володимиром Кличками у 2003 році. Головною метою Фонду є створення необхідних умов для гармонійного розвитку молоді. Діяльність Фонду братів Кличків полягає у реалізації соціальних проектів, пошуку додаткових засобів фінансування, а також у розвитку партнерських відносин з іншими благодійними організаціями та соціально відповідальним бізнесом.

Nemiroff Холдинг підтримує молодих спортсменів, піклується про розвиток вітчизняного спорту та разом з Фондом братів Кличків реалізує Національну соціальну програму «Спортивну Україну будуймо разом!».