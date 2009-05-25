Податок на землю збільшать у три рази

Кабінет міністрів України пропонує дати право місцевій владі збільшувати податок на землю у три рази у разі використання її не за призначенням.

Це передбачається законопроектом про внесення змін до закону про плату за землю, який був схвалений на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабміну.

Крім того, як повідомив в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, законопроектом місцевій владі надається право у п`ять разів збільшити податок на землю, яка знаходиться у постійному користуванні у суб`єктів господарської діяльності, окрім сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, у випадку, якщо земля знаходиться в постійному користуванні з 1 січня 2002 року.