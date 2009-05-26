Зарплати і доходи населення можуть знизитися на 12-14%

За підсумками цього року зарплати й доходи населення України знизяться на 12–14% у реальному виразі. Такий прогноз міститься в переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками "Трійка Діалог Україна".

Як наголошується в звіті, в березні корекція реальних доходів населення, що відображає скорочення обсягів виробництва, продовжилася, але відбувалася повільніше (в основному, через зниження темпів інфляції), ніж раніше. За місяць середній реальний розмір оплати праці знизився на 11,0% до рівня річної давності (проти 11,8% у січні й 14,1% у лютому).

Як наголошується в звіті, після тривалого періоду, коли зростання зарплат виражалося двозначною величиною, тепер зарплати повніше відображають динаміку продуктивності праці.