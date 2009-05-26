Український ринок реклами скоротився на 35%

В Україні обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах), що надаються, у січні-квітні поточного року скоротився на 34,9% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1 млрд. 129,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у квітні ц.р. обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах), що надаються, скоротився на 39,9% порівняно з квітнем 2008 року – до 307,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році обсяг рекламних послуг (у ринкових цінах), що надаються, в Україні збільшився на 49,2% порівняно з 2007 роком – до 7 млрд. 308,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 квітня 2004 року в Україні налічувалося 26,5 тис. рекламоносіїв, з них 22 тис. – це зовнішня реклама, а також 485 каналів (включаючи регіональні) і близько 4 тис. друкованих засобів масової інформації.