У Польщі в травні продовжували знижуватись зарплати

Варшава. Середня заробітна плата в секторі підприємств у Польщі в травні 2009 року становила близько 3,2 тис злотих, порівняно з 3,3 тис. злотих у квітні поточного року. Про це повідомляє Державний комітет статистики країни (GUS) (нинішній курс - 3,2 злотих за долар - УНІАН).

За даними GUS, які є в розпорядженні УНІАН, зарплата в минулому місяці була на 3% менша, ніж у квітні ц. р., але водночас майже на 4% більша, ніж у травні 2008 року.

GUS повідомляє, що в травні в секторі підприємств працювало близько 5,29 млн. чоловік 38 мільйонної Польщі, що на 1,7% менше, ніж торік, та на 0,3% менше, ніж у квітні.

Експерти, опитані виданням Gazeta Wybocza, назвали травневі даними гіршими, ніж очікував ринок, прогнозуючи подальше зменшення заробітків в країні через зростаюче безробіття, зумовлене економічною кризою.

Аналітики також відзначили, що зменшення заробітків поляків приведе до росту бюджетного дефіциту, оскільки в цьогорічному бюджеті був закладений 7% ріст зарплат та 2% скорочення безробіття.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі зарплата в грудні 2008 року в секторі підприємств перевищувала 3,4 тис злотих. З 2009 року зарплата хоча і зростала у порівнянні з відповідними місяцями 2008 року, але зменшувалась з місяця на місяць. У квітні зарплата зросла в порівнянні з квітнем минулого року на майже 5%, але в порівнянні з березнем зменшилась на 1%.

У першому кварталі 2009 року середня зарплата в Польщі (в т.ч. в бюджетній сфері) становила близько, 3,2 злотих, що майже на 7% більше показників першого кварталу минулого року та на 3% більше, ніж в останньому кварталі минулого року.

Мінімальна зарплата, встановлена урядом на 2009 рік, становить майже 1,3 тис. злотих.