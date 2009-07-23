Кондитерські цехи Ужгорода призупинили роботу

Ужгородські виробники тістечок вважають призупинення роботи всіх кондитерських цехів міста незаконним.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник директора фірми «Твінс» Микола ВАЩЕНКО.

За його словами, головний санлікар м. Ужгорода Василь ПЕТРИЧКО ухвалив рішення про призупинення роботи всіх підприємств та цехів, які виробляють кондитерські вироби з кремом. Такий документ, за словами санепідеміолога, ухвалений з огляду на матеріали засідання обласної надзвичайної протиепідемічної комісії та результати перевірок, лабораторних досліджень щодо поширеності інфекційних захворювань кишкової групи. Заборона на виготовлення тістечок, згідно з постановою (№03 від 15 липня 2009 р.) «Про тимчасове призупинення виготовлення та реалізації кондитерських виробів з кремом» діятиме від 18 липня до 15 вересня 2009 року.

Проте, в Ужгороді чимало невдоволених відповідною постановою головного санітарного лікаря міста. Як стверджує М.ВАЩЕНКО, ця постанова не відповідає чинному законодавству. «Ні в протоколі засідання обласної надзвичайної протиепідемічної комісії від 13 липня цього року, ні в дорученні за рекомендаціями Міністерства здоров’я України, підписаному головним санітарним лікарем області Вірою ЧИЖ не йдеться про закриття виробництв, а лише наголошується на необхідності провести перевірку дотримання санітарного законодавства на об’єктах громадського харчування та харчової промисловості. І насамперед тих, що здійснюють виробництво кондитерських кремових та кулінарних виробів», — уточнив М. ВАЩЕНКО.

Саме з огляду на такі факти закриття абсолютно всіх кондитерських цехів суперечить чинному законодавству, стверджує заступник директора фірми. Він також запевняє, що згідно з Законом України «Про санітарно-епідемічне благополуччя», зупиняти роботу підприємств можна тільки за результатами перевірок і даних лабораторних досліджень, і то, якщо виявлено порушення.

Ужгородські виробники тістечок уже заявили про величезні збитки. Крім того, через заборону залишаються без роботи працівники.

М. ВАЩЕНКО також наголошує на тому, що ефекту від цього рішення не буде, оскільки ніхто не заборонив завозити тістечка до Ужгорода з інших районів чи регіонів.

Довідка УНІАН. За даними головного санітарного лікаря Ужгорода В. ПЕТРИЧКА, за останні 10 днів у місті втричі зросла кількість захворювань на ентероколіти, крім того виявлені 10 випадків захворювання на сальмонельоз. Наразі призупинено роботу усіх 17 кондитерських цехів м. Ужгорода.