Створили термостійкий некалорійний шоколад

Створили новий шоколад, який спокійно можуть їсти ті, кому лікарі приписують дієту або хто сам боїться набрати зайву вагу. Виробники стверджують, що в новому шоколаді на 90% менше калорій, ніж у стандартній плитці. До того ж, він не тане в руках як звичайний шоколад.

Швейцарська компанія Barry Callebaut назвала розроблений нею таємний інгредієнт "вулканом", тому що він може витримувати температуру до 55 градусів за Цельсієм.

"Наші інженери натрапили на цю технологію випадково. Це приємний продукт із шоколадним смаком і сильним ароматом. Він тане в роті, але лише завдяки ферментам, що містяться в людській слині, а не від тепла", - повідомив прес-секретар компанії Barry Callebaut.

Компанія сподівається продати технологію "вулкана" фірмам Cadbury і Nestle. Протягом двох років новинка може з`явитися на прилавках, радуючи тих, кому справжній шоколад їсти не рекомендують.

“Освітній портал”