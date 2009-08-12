Медведєв боротиметься з пияцтвом у Росії

Президент РФ Дмитро Медведєв проведе сьогодні нараду для обговорення заходів, які б знизили споживання алкоголю.

Раніше президент Росії заявляв, що ситуацію в цій сфері не можна вирішити "безглуздими заборонами", але певні рішення таки треба ухвалити.

Медведєв вважає, що ситуацію змінить цілий комплекс заходів: сучасні програми, нормальне дозвілля, а також доходи, які “дозволять людям відпочивати по-людськи, а не просто йти в магазин, купувати пляшку, сидіти тупо на кухні, дивитися червоними очима в телевізор”.

ИТАР-ТАРС