Кількість інтернет-абонентів в Україні збільшилася на 43%
13:29, 20 серпня 2009Права споживачів
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До 2,3 млн. осіб
Кількість абонентів інтернету в Україні в першому півріччі 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, збільшилася на 42,5% - до 2,286 млн. осіб.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України. Водночас, кількість домашніх абонентів інтернету становить 1,754 млн. осіб, що на 40,8% більше, ніж за підсумками першого півріччя 2008 року.
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