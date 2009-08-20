Кількість інтернет-абонентів в Україні збільшилася на 43%

Кількість абонентів інтернету в Україні в першому півріччі 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, збільшилася на 42,5% - до 2,286 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України. Водночас, кількість домашніх абонентів інтернету становить 1,754 млн. осіб, що на 40,8% більше, ніж за підсумками першого півріччя 2008 року.