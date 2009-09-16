ПЗЗ зменшила частоту курсування потягу Київ—Могилів-Подільський
14:38, 16 вересня 2009Права споживачів
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До 3 разів на тиждень
Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) змінила дні курсування потягу №157/158 Київ—Могилів-Подільський.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, починаючи з 16 вересня 2009 року потяг курсуватиме три рази на тиждень: в середу, п`ятницю і неділю.
Нагадаємо, раніше потяг здійснював рейси щодня.
Згідно з повідомленням, зміни в розкладі руху пов`язані з малою заповнюваністю потягу. У випадку збільшення пасажиропотоку на маршруті щоденний рух потягу буде відновлено, зазначають у ПЗЗ.
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