Закупівельні ціни на молоко малі через його низьку якість

Закупівельні ціни на молоко в Житомирській області залишаються низькими, і вимагати від переробників їх підвищення можна буде тільки після поліпшення якості молока.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Микола ДЕЙСАН, пославшись на результати аналізу, проведеного Головним управлінням АПК області.

За його словами, незначне підвищення цін у серпні-вересні пов`язане з початком зниження об`ємів виробництва молока.

За даними моніторингу Міністерства аграрної політики, станом на 1 жовтня середня ціна молока, що купується в сільгосппідприємствах Житомирської області, складала 1,93 грн./кг, що на 7,2% більше, ніж минулого року. В індивідуальних селянських господарствах молоко купують за ціною 1-1,3 грн./кг.

«Вимагати від переробників підвищення закупівельних цін можна буде тільки після того, як покращиться якість молока, яке здають селяни регіону переробним підприємствам», – підкреслив М.ДЕЙСАН.

Водночас, він нагадав, що в області починають реалізацію плану з підвищення якості молока, яке здають селяни регіону переробним підприємствам.

За словами заступника губернатора Житомирської ОДА, зараз в області закупівлю і переробку молока здійснюють 13 підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за січень-вересень 2009 року у всіх категоріях господарств області вироблено 489,9 тис. тонн молока, що на 1,3%, або 6,6 тис. тонн, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Надій від однієї корови за 9 місяців склав 2,121 тис. кг. молока, що на 289 кг більше, ніж за січень-вересень минулого року.