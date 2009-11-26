У Кіровоградській області молоко подорожчало на 7,7%

У січні-жовтні 2009 року в Кіровоградській області індекс споживчих цін склав 107,4% (в Україні – 110,1%), в жовтні цього року до попереднього місяця – 100,5% (в Україні – 100,9%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в жовтні 2009 року в порівнянні з вереснем зросли на 0,7%. Найбільше подорожчало молоко - на 7,7%. На 2,3–5,1% подорожчали сир і м`який сир, кисломолочна продукція, сіль, масло, овочі, яйця, какао і порошковий шоколад, банани. Водночас, на 3,7-7% подешевшали картопля, капуста, яблука, цитрусові.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,1% і 0,3% відповідно.

Подорожчання послуг освіти на 1,5% відбулося через підвищення оплати за утримання та виховання дітей у дитячих садах і початкових класах шкіл (на 6,7%).

У сфері охорони здоров`я збільшення цін на 1,4% спровоковане, в першу чергу, подорожчанням фармацевтичної продукції на 2,8%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% завдяки зниженню ціни на паливо і масла на 3%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ, інші види палива залишилися без змін.