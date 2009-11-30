Чернівецьких підприємців влада звільнила від ринкового збору

Чернівецьким підприємцям, які здійснюють торгівлю та надають послуги на промислових ринках міста, що у зв’язку з епідемією грипу були два тижні (з 30 жовтня до 14 листопада ц.р.) закриті на карантин, депутати Чернівецької міськради надали 100-відсоткові пільги зі сплати ринкового збору за цей період.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення одностайно прийняла сесія Чернівецької міської ради.

Згадані пільги зі сплати ринкового збору надано юридичним та фізичним особам – підприємцям, що здійснюють торговельну діяльність на непродовольчих, в тому числі квіткових, ринках та мікроринках, а також з пунктів і секторів з продажу непродовольчих товарів на продовольчих, змішаних ринках та мікроринках Чернівців.

Ці пільги не поширюються на підприємців, які проводили торгівлю непродовольчими товарами або надавали послуги, порушуючи рішення міської надзвичайної протиепідемічної комісії щодо впровадження карантину.

Сесія Чернівецької міськради також рекомендувала адміністраціям ринків та мікроринків міста за період карантину не брати плату за надання послуг з утримання торговельних місць у належному стані з підприємців, як юридичних, так і фізичних осіб, з якими укладені угоди про надання в користування торговельних місць.

Як повідомив на сесії міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК, надаючи підприємцям пільги зі сплати ринкового збору, міський бюджет недоотримає 750 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада понад тисячу підприємців «Калинівського ринку» майже дві години повністю перекривали рух транспорту поблизу свого ринку у Чернівцях, вимагаючи від міських властей негайного відновлення роботи базару, який через епідемію грипу був закритий на карантин.

Підприємці висловлювали обурення, що в інших містах України, де також оголошено карантин, «речові ринки працюють», на відміну від Чернівців, де, на їхню думку, «великі супер та гіпермаркети за хабар купили можливість торгувати в період епідемії, і щоб за рахунок закриття «Калинівського базару», мати в цей час надприбутки». Тоді ж керівництво міської ради пообіцяло не збирати ринкового збору з підприємців за період простою базару.