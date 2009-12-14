На Харківщині забракували 14% нафтопродуктів

Протягом 11 місяців цього року державний нагляд ДП «Харківстандартметрологія» перевірив 13 підприємств Харківської області під час виробництва, зберігання та реалізації нафтопродуктів на загальну суму 13 млн. грн. Порушення виявили на 11 підприємствах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, серед основних порушень – невідповідність вимогам нормативної документації продукції на 1,8 млн. грн. (14%). Перевірено 377 засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), з яких непридатними до застосування визнано 36 (9,5%).

У жовтні на одному з підприємств перевірили зберігання бензину марок А-92, А-95, палива дизельного Л-0,10-62 на відповідність вимогам стандартів. Встановили, що в паспорті якості виробника на перевірене дизельне паливо зазначена марка Л-0,05-62, а фактично зберігається дизельне паливо марки Л-0,10-40.

Бензин А-92 та А-95 за фізико-хімічними показниками відповідали вимогам стандартів. Однак, зберігали бензин з порушенням вимог нормативної документації, а саме – на резервуарах до вимірювальних люків не були прикріплені таблички, на які наносять номер резервуара, позначення базової висоти, номер свідоцтва про повірку, відтиск повірочного клейма.

Причиною виявлених порушень вимог стандартів, норм і правил є недостатній вхідний контроль якості нафтопродуктів. За результатами перевірки на директора підприємства було складено протокол про адміністративне правопорушення у сфері стандартизації, якості та метрології. Видані приписи щодо усунення порушень нормативної документації та про заборону реалізації партії дизельного палива Л-0,05-62.