З новим 2010 роком!

Новий рік - свято, яке відзначають багато народів, відповідно до прийнятого календаря, і наступає воно в момент переходу останнього дня року в перший день наступного року.

Це офіційно, але неофіційно свято “приходить швидше” – продуктивність українців знижується ще задовго за визначеної дати.

Ми любимо святкувати. Відчуття свята, яке заполонило наші тіла ще з початку тижня, проявлялося в небажанні працювати. Але нічого, якось скорочений робочий тиждень перебули, він вже майже закінчився, а попереду - Новий рік.

“Споживчі новини” запитали читачів, де вони планують зустрічати Новий рік. 47,5% людей відповіли, що проведуть свято вдома перед телевізором. Другу позицію займає застілля – святкувати вдома з друзями чи в гостях планує 36,1% опитаних. На ресторан чи кафе вирішили витратитись лише 2,8% українців. 3,2% людей збираються в подорож (Карпати або Крим). За кордоном святкуватимуть Новий рік лише 2,2% наших співвітчизників. Не святкуватимуть 6,7% українців.

Дехто ще не визначився з місцем проведення Нового року, за когось вирішили зверху – робота.

Найцікавішою була відповідь невідомого нам чоловіка: “О 00.01 поцілую дружину і ляжу спати”. Тому, вітаємо з Новим роком та бажаємо вдалого святкування тим, хто відзначатиме. З Новим роком та на добраніч кажемо тим, хто збирається спати.

І пам’ятайте, головне не місце зустрічі, а якість зустрічі.