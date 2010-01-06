У Каліфорнійському аеропорту злякалися меду
11:09, 06 січня 2010Права споживачів
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Його тимчасово закрили
"Підозріла речовина", через яку на деякий час закрили аеропорт в Бейкерсфілді штат Каліфорнія, виявилася медом, повідомили представники Федерального бюро розслідувань США.
Служби безпеки тимчасово закрили місцевий аеропорт і евакуювали людей, після того, як детектор виявив в сумці одного з пасажирів частинки вибухової речовини.
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