У Каліфорнійському аеропорту злякалися меду

"Підозріла речовина", через яку на деякий час закрили аеропорт в Бейкерсфілді штат Каліфорнія, виявилася медом, повідомили представники Федерального бюро розслідувань США.

Служби безпеки тимчасово закрили місцевий аеропорт і евакуювали людей, після того, як детектор виявив в сумці одного з пасажирів частинки вибухової речовини.

ВВС