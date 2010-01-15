У Києві на 40% зменшилось бажаючих отримати права водія

У Києві на 40% зменшилась кількість бажаючих складати екзамени на водійські права після комп’ютеризації цього процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час вчорашньої прес-конференції у Тернополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав, що кількість людей, які з першого разу здають на права у Києві, зменшилась на 70%. «Тепер ми в онлайн-режимі бачимо, як здають екзамени бажаючі стати водієм, і якщо вони тільки допустили три помилки, прізвище блокується до наступної здачі екзаменів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, через добу після впровадження цієї системи сервер із ДАІ було викрадено. «Коли ми його відновили, були спроби довести, що він хибний, але я це відстояв. Цей експеримент не подобається працівникам ДАІ, я прекрасно це розумію. Але я наполягаю на якнайшвидшій комп’ютеризації здачі екзаменів, оскільки це принесло значні результати у Києві», - підкреслив міністр.

Він зазначив, що зараз МВС запроваджує комп’ютеризацію процесу здачі екзаменів і на території Київської області. «По мірі фінансових можливостей цей експеримент ми розширюватимемо. Була б моя воля, я б його поширив на всю Україну за один день, але на це потрібно 100 млн. грн., а це для нас значна сума», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.