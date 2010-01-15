Світові виробники хваляться своєю продукцієї у Берліні

У Берліні 14 січня відкрився найбільший міжнародний сільськогосподарський ярмарок «Зелений тиждень». Майже півтори тисячі виробників з 56 країн світу, в їх числі й Україна, відкрили свої стенди.

Світова фінансова криза позначилася цього року й на «Зеленому тижні» - менше учасників, скромніші стенди. Більшість учасників - це німецькі фірми, які торгують сільгосппродукцією в країнах ЄС, США та Росії. Україна в числі провідних учасників «Зеленого тижня», найважливіших торгових сільськогосподарських партнерів ярмарку, поки не фігурує.

Олівер де ШУТТЕР, уповноважений ООН з питань харчування, вважає, що світову систему торгівлі аграрними продуктами слід кардинально реформувати. Лише тоді, за його словами, країни з потужним аграрним потенціалом, як, наприклад, Україна, отримають нові шанси. «Ми знаємо, що світова торгова система не досконала. Виробники в небагатих країнах через високі мита практично не мають доступу до європейських ринків»,- сказав О.де ШУТТЕР.

«Зелений тиждень» якраз надає можливість продемонструвати свої переваги, якість товару.

Україна цього року представить свій аграрний потенціал, в основному, в галузі виробництва зерна, молочної і м`ясної продукції, олії та кондитерських виробів. Серед українських учасників є й такі відомі фірми як «Nemiroff», «Мілкіленд-Україна» або, наприклад, агрофірма «Сади України». Окремий стенд познайомить відвідувачів з науковими досягненнями в області виробництва зерна.

“Німецька хвиля”