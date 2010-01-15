На Донбасі найбільше скаржаться на низький рівень зарплат та пенсій

Найбільш актуальними для жителів Донбасівського регіону є проблеми соціально-економічного характеру.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, представленого на прес-конференції в УНІАН директором Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергієм ПАНЧЕНКОМ і директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм БАЛОЮ.

Зокрема, низький рівень зарплат і пенсій відзначили 55,2% респондентів, безробіття - 44,8%, зростання цін - 33,9%.

Наболілими для жителів Донбасу є також низький рівень медичного обслуговування (21,7%), корупція (17%), високий рівень злочинності (11,8%).

За словами С.ПАНЧЕНКА, політичні проблеми хвилюють населення Донбасівського регіону значно менше. Єдина проблема політичного характеру, яку назвали більше 10% респондентів, - недієздатність Верховної Ради України (27,6%).

С.ПАНЧЕНКО також відзначив низький рівень актуальності для опитаних жителів Донбасу активно мусованих окремими політичними силами проблем, зокрема, мовне питання відзначили серед найбільш гострих лише 6,3% респондентів, використання регіону як сировинного придатку 7,5%.

У цілому сприйняття найбільш актуальних соціально-економічних і соціально-політичних проблем жителями Донецької і Луганської областей як двох складових Донбасівського регіону є дуже схожим.

Так, наприклад, проблема низького рівня зарплат і пенсій в обох областях була відзначена практично однаковою кількістю респондентів (52,3% і 55,2% відповідно).

Разом з тим, дані опитування вказують на ряд істотних відмінностей між двома донбасівськими областями. Перш за все це стосується оцінки проблем безробіття і зростання цін. Безробіття є найбільш гострою проблемою для жителів Луганської області (57,7% опитаних). Для жителів Донецької області рівень актуальності проблеми безробіття значно менший, хоча все одно залишається високим - 38,3%. В оцінці проблеми зростання цін спостерігається протилежна ситуація - для населення Донецької області ця проблема майже в два рази більш актуальна, ніж для жителів Луганської області.

Дослідження «Оцінка жителями Донбасу діяльності центральних і місцевих влад станом на початок січня 2010 року» проводилося Центром соціальних технологій «Соціополіс» у період з 3 по 14 січня 2010 року на замовлення Агентства моделювання ситуацій.

Обсяг і похибка (з вірогідністю 0,99) вибірки на рівні масиву становили 1605 респондентів і 2,5% відповідно.