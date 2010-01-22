«Тернопільводоканал» запровадив встановлення тимчасових лічильників
На період їх повірки
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запровадило встановлення тимчасових лічильників на період їх повірки. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу розрахунків населення КП «Тернопільводоканал» Руслан БУРМАС, для цього підприємство закупило 150 лічильників найпоширенішої в Тернополі марки КВ-1,5 виробництва Луцького заводу. Раніше ж абонентам, яким проводили повірка лічильника, за період повірки плату за воду нараховували згідно з показами загальнобудинкового лічильника.
Р.БУРМАС уточнив, що залежно від типу лічильника, його повірка здійснюється раз на 3-4 роки. Триває ця процедура орієнтовно тиждень. Неперевірений лічильник вважається недійсним.
Загалом станом на 1 січня 2009 року квартирні лічильники на воду у Тернополі встановили 82% абонентів КП «Тернопільводоканал».