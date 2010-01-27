На Волині відкрили чотири пункти обігріву населення

На Волині відкрито чотири пункти обігріву населення.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Волинській області, такі пункти цілодобово працюватимуть в Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському та Нововолинську, доки в області стоятимуть сильні морози.

У містах Володимирі-Волинському та Нововолинську рятувальники встановили намети на центральних вулицях, а в Ковелі та Луцьку – поблизу залізничних вокзалів.

Крім наметів, де можна зігрітися, функціонує польова кухня аварійно-рятувального загону спецпризначення облуправління МНС. Усім, хто звертається по допомогу, рятувальники готують гарячу їжу та чай, що закупаються управлінням МНС спільно з органами місцевого самоврядування.

Переважна більшість відвідувачів пунктів обігріву – соціально незахищені верстви населення, зазначають в МНС.