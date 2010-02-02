У 2009 році на 49% збільшилося виробництво соняшникової олії

В Україні за підсумками 2009 року вироблено 2 млн. 718 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 49,5% більше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року бути вироблено 282 тис. тонн олії, що на 4,7% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 21,9% більше, ніж у грудні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році в Україні виробництво соняшникової олії скоротилося на 16,4% – до 1,8 млн. тонн, у 2007 році – зросло на 7,3% - до 2,121 млн. тонн.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють у 500-600 тис. тонн на рік.