ТМ Semki розширила асортимент

Компанія «Снек-Експорт», один з найбільших виробників снеків в Україні, розширила асортимент ТМ Semki і вивела на ринок солоне чищене насіння соняшнику. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що насіння соняшнику у форматі «снек» в Україні з’явилося відносно недавно, але українці вже полюбили цей продукт, що пояснюється з одного боку культурною традицією, а з іншого, цивілізованою подачею. На сьогодні конкуренції з боку імпорту в даному сегменті практично немає і українські виробники лідирують в цьому сегменті.

Тож компанія «Снек-Експорт» розширює лінійку ТМ Semki і вважає, що солоне насіння доповнить асортимент «пивних» закусок.

Довідка УНІАН. «Снек-ЕКСПОРТ» - один з найбільших виробників снеків в Україні та Європі, входить в Корпорацію S.I.GROUP.

Компанія представляє ТМ «Козацька розвага» (солоні горішки); ТМ «Флинт» та «FITTO» (сухарики); ТМ «Мачо» (фісташки та преміум-горехи); ТМ «Морские» (сушені морепродукті), ТМ «FanNut» та ТМ «Red Pistachio (горіхи); «Semki» (насіння соняшнику); «KartoFan» (картопляні чіпси).