У Ялті ліквідовують наслідки буревію

В Ялті ліквідовують наслідки буревію.

«Такого урагану в Ялті не пам`ятають навіть старожили - пориви вітру досягали 35 метрів за секунду», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні мерії.

«Постраждала школа в селищі Кореїз - дуже пошкоджена крівля. Усього, за попередніми даними, постраждали крівлі 50 будинків Ялти. Їх ремонт буде пов`язаний з найбільшими витратами міста з усунення наслідків буревію», - зазначили в прес-службі.

Через сильний вітер, який повалив дерева на газові труби, сталися десять аварій газопроводу. «Вчасно вдалося перекрити газ, обійшлося без пожеж», - зазначили в мерії. Фахівці ліквідовують наслідки аварій. Роботи обіцяють закінчити протягом 16-17 лютого.

Крім того, вночі без електроенергії залишилася третина будинків Ялти, частково були знеструмлені селища Охотниче, Виноградне, Нікіта, мікрорайон Василівка. Без світла залишилися школа і два дитячі садки. Бригади електриків працювали всю ніч, усунення аварій триває. Роботи обіцяють провести протягом 16-17 лютого.

У молодших класах шкіл Ялти сьогодні відмінили заняття.