У Києві виготовляли і продавала по 450 грн. за пляшку фальсифікат саке

У Києві викрито підприємця, яка виготовляла і продавала по 450 грн. за пляшку фальсифікат японського алкогольного напою саке.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, нещодавно до податкової міліції Голосіївського району столиці звернувся киянин, який повідомив, що дуже отруївся японським національним напоєм «Саке», придбаним на продовольчому ринку неподалік станції метро «Либідська».

Прибувши на ринок, податківці з’ясували, що громадянка «Е» – уродженка Китаю займалась незаконним виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв.

Під час огляду торгівельного місця податківці вилучили: 20-літрову порожню пластикову каністру, 611 пластикових гвинтових пробок для закупорювання пляшок, 6 півлітрових порожніх пластикових пляшок, 5 скляних пляшок (ємністю 0,5 л та 0,33 л), заповнених рідиною жовтуватого кольору із характерним запахом спирту, корінням, скорпіоном та змією всередині. Крім того, вилучено 9 пластикових пляшок, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Кожна півлітрова пляшка такого напою коштувала 450 грн.

Алкогольний напій «Саке» жінка виготовляла із водно-спиртової суміші, розливала його в пластикові пляшки, які закорковувала пластиковими гвинтовими пробками та потім реалізовувала покупцям. Згідно з висновком спеціаліста, зразки рідини прозорого кольору не відповідають вимогам ДСТУ. Прокуратурою одного з районів столиці, за ініціативи співробітників податкової міліції Голосіївського району Києва, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само незаконний збут таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Загалом з початку року податковою міліцією столиці припинено діяльність 6 підпільних цехів з виробництва товарів народного споживання, у тому числі 4 цехи з виробництва алкогольної продукції. Вилучено лікеро-горілчаних виробів на загальну суму понад 1 млн. 425 тис. грн.. та спирту на майже 150 тис. грн.