Правоохоронці вилучили цукор на 0,5 млн. грн.

На Закарпатті податківці разом з прикордонниками вилучили із незаконного обігу цукру на півмільйона гривень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Закарпатській області.

Як ідеться у повідомленні, у результаті спільних заходів, проведених працівниками податкової міліції і військовослужбовцями мобільної групи прикордонної застави «Чоп», були отримані відомості щодо незаконного обігу цукру-піску.

«Негайним реагуванням було здійснено виїзд оперативно-слідчої групи УПМ ДПА в області та прикордонників на складські приміщення у прикордонному місті Чопі, які належать одному з спільних підприємств. Під час огляду було виявлено 45 тисяч 120 кг цукру-піску угорського і хорватського виробництва», - повідомили у податковій міліції.

Податківці також додали, що документів, які б засвідчували власника або походження цукру-піску, отримати не вдалося.

Правоохоронці склали протокол огляду місця події, зараз проводяться заходи згідно з кримінально-процесуальним законодавством. Товарно-матеріальні цінності приблизною вартістю 450 тис. грн. передані на відповідальне зберігання, зазначили в управлінні.